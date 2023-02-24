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В ЕС заявили, что изучат мирный план Китая по Украине «на фоне дружбы КНР с Россией»

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Евросоюз изучит мирный план Китая по урегулированию украинского конфликта, однако в контексте дружбы КНР с Россией, заявила глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен.
В ЕС заявили, что изучат мирный план Китая по Украине «на фоне дружбы КНР с Россией»
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«Надо смотреть на это на специфическом фоне — это фон подписания соглашения о безлимитной дружбе с Россией. Мы посмотрим на предложенные Китаем принципы, но на фоне дружбы с Россией», — цитирует её ТАСС.

24 февраля МИД КНР опубликовал предложения по урегулированию ситуации на Украине.

План состоит из 12 пунктов. В нём содержится призыв к началу мирных переговоров и прекращению огня. Также китайская сторона выступает против односторонних санкций, которые создают лишь новые проблемы.

Ранее президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что после ситуации с аэростатом Китаю «спокойной жизни не будет».

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