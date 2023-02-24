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Политолог Светов: мы научились обходить и компенсировать санкции

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Анастасия Белоусова
Политолог Юрий Светов в беседе с RT прокомментировал расширение Великобританией санкций против России. Они коснулись 92 физических и юридических лиц, а также деятельности четырёх российских банков.
Политолог Светов: мы научились обходить и компенсировать санкции
  • globallookpress.com
  • © Konstantin Kokoshkin

«Обсуждалось всё время, чтобы наложить санкции на ядерные материалы, скажем так, и на алмазы. Договориться с этой темой у них пока не получалось. Великобритания, видимо, решила показать пример», — сказал он.

Как подчеркнул Светов, Великобритания всё время считала себя
«мировым финансовым центром», но после выхода из ЕС утратила этот статус.

«Тем не менее она считает, что знает, как препятствовать деятельности банков. Естественно, вещи неприятные, но мы научились обходить и компенсировать санкции», — считает политолог.

Великобритания расширила санкции против России, они коснулись 92 физических и юридических лиц.

Власти также объявили о новых санкциях против четырёх российских банков.

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