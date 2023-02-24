Боррель заявил, что ЕС не хочет разрушения России

Глава европейской дипломатии Жозеп Боррель в интервью El Periodico заявил, что ЕС не желает разрушения России.

«Мы не поддерживаем Украину, чтобы произвести политические перемены в России, и, честно говоря, не хотим разрушения России», — цитирует его ТАСС.

Боррель также не исключил, что подход сообщества по украинскому вопросу был «слишком постепенным».

«Было бы лучше, если бы вместо того, чтобы тратить три месяца на обсуждение, отправлять или нет танки Leopard, их бы отправили раньше», — добавил дипломат.

Он подчеркнул, что Россия способна производить оружие и обладает более высокими объёмами припасов, чем европейские, которые были исчерпаны очень быстро.

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг ранее заявил, что Западу пока не удалось обеспечить стабильность поставок артиллерийских боеприпасов на Украину.

Он признал, что на данном этапе западные поставки боеприпасов на Украину «не являются устойчивыми», поскольку их «расход гораздо выше», чем темпы производства в государствах-участниках альянса.