Активистов ПА ОБСЕ попросили «убрать тряпку», когда они развернули флаг Украины

Активисты ПА ОБСЕ на парламентской ассамблее организации пытались развернуть флаг Украины за спиной представителей белорусской делегации.

На видео в Telegram-канале Sputnik Ближнее зарубежье слышно, как их просят «убрать тряпку».

Сам белорусский дипломат, который в этот момент выступал с докладом, никак не отреагировал на провокацию.

Ранее телеканал Sky News сообщал о задержании лондонской полицией четырёх человек, которые залили жёлтой и синей краской дорогу перед посольством России.

Нарушители испачкали около 500 м дороги и приурочили акцию к годовщине начала спецоперации России на Украине 24 февраля.