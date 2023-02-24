Активистов ПА ОБСЕ попросили «убрать тряпку», когда они развернули флаг Украины
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На видео в Telegram-канале Sputnik Ближнее зарубежье слышно, как их просят «убрать тряпку».
Сам белорусский дипломат, который в этот момент выступал с докладом, никак не отреагировал на провокацию.
Ранее телеканал Sky News сообщал о задержании лондонской полицией четырёх человек, которые залили жёлтой и синей краской дорогу перед посольством России.
Нарушители испачкали около 500 м дороги и приурочили акцию к годовщине начала спецоперации России на Украине 24 февраля.