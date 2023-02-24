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Правительство Новой Зеландии объявило о санкциях в отношении 87 российских граждан

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Глава новозеландского МИД Наная Махута заявила о санкциях в отношении 87 граждан России в связи с ситуацией на Украине.

«Сегодня мы объявили об одном из крупнейших на сегодняшний день раундов санкций против России, что является ещё одной демонстрацией решительного осуждения Новой Зеландией её незаконных действий», — цитирует сообщение РИА Новости.

Ранее пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер сообщила, что американский президент Джо Байден объявит о новом пакете санкций против России 24 февраля.

По её словам, он будет виртуально встречаться с коллегами по G7 и президентом Украины Владимиром Зеленским.

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