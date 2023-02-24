Жан-Пьер: Байден объявит о новом пакете санкций против России 24 февраля
Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на представителей администрации США.
Как заявила пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер, о санкциях объявит американский президент Джо Байден.
По её словам, он будет виртуально встречаться с коллегами по G7 и президентом Украины Владимиром Зеленским.
Ранее заместитель госсекретаря Соединённых Штатов по политическим делам Виктория Нуланд заявила, что США представят новый пакет санкций в отношении России в пятницу, 24 февраля.