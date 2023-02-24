Жан-Пьер: Байден объявит о новом пакете санкций против России 24 февраля

Соединённые Штаты обнародуют новый пакет антироссийских санкций.

Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на представителей администрации США.

Как заявила пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер, о санкциях объявит американский президент Джо Байден.

По её словам, он будет виртуально встречаться с коллегами по G7 и президентом Украины Владимиром Зеленским.

Ранее заместитель госсекретаря Соединённых Штатов по политическим делам Виктория Нуланд заявила, что США представят новый пакет санкций в отношении России в пятницу, 24 февраля.