ООН, превратившись в инструмент влияния Вашингтона, потеряла смысл существования в нынешнем формате.

Об этом заявил депутат Госдумы от крымского региона Михаил Шеремет.

По его словам, ООН, как международный институт, который обязан разрешать любые противоречия, превратилась в инструмент влияния США.

«Теряется весь смысл дальнейшего существования в таком однобоком формате», — цитирует его РИА Новости.

Ранее Генассамблея ООН приняла антироссийскую резолюцию о «принципах справедливого мира» на Украине.

Белоруссия предложила поправку, призывающую не поставлять оружие на Украину, в западный проект резолюции в ГА ООН.