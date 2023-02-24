Депутат Госдумы Шеремет заявил, что ООН потеряла смысл существования в нынешнем формате
Об этом заявил депутат Госдумы от крымского региона Михаил Шеремет.
По его словам, ООН, как международный институт, который обязан разрешать любые противоречия, превратилась в инструмент влияния США.
«Теряется весь смысл дальнейшего существования в таком однобоком формате», — цитирует его РИА Новости.
Ранее Генассамблея ООН приняла антироссийскую резолюцию о «принципах справедливого мира» на Украине.
Белоруссия предложила поправку, призывающую не поставлять оружие на Украину, в западный проект резолюции в ГА ООН.