Variety: продюсера Вайнштейна приговорили ещё к 16 годам за изнасилование

Американский продюсер Харви Вайнштейн, отбывающий 23-летний тюремный срок за сексуальные преступления, приговорён дополнительно к 16 годам заключения по обвинению в изнасиловании.

Об этом сообщает Variety.

Приговор вынес суд в Лос-Анджелесе, обвинения касались изнасилования женщины, которая проходит деле как Джейн Доу (без указания реального имени).

Издание предполагает, что речь может идти о модели из Европы.

«Согласно её показаниям, Вайнштейн изнасиловал её в отеле Mr. C после кинофестиваля в Лос-Анджелесе в 2013 году», — говорится в статье.

Вынесенный приговор говорит о том, что Вайнштейн, которому в следующем месяце исполнится 71 год, «проведёт остаток своей жизни в тюрьме», пишут авторы.

В 2020 году Харви Вайнштейн был признан виновным в изнасиловании и преступных действиях сексуального характера.