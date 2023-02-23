Херш: представители бизнеса убеждены, что Россия никогда бы не устроила ЧП на «Северных потоках»
- RT
«Но могу вам сейчас сказать: люди в трубопроводном бизнесе, консультанты компаний, работающих с трубопроводами, — я говорил с этими людьми, в особенности с одним из них, — твёрдо убеждены в том, что Россия этого не делала: с её стороны это было бы сущим безумием», — сказал журналист.
Херш также отметил, что президент США Джо Байден решил подорвать «Северные потоки» исключительно из политических соображений, его целью было помешать Германии и Западной Европе открыть трубопровод в случае скорого наступления холодов.