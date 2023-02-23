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Херш: представители бизнеса убеждены, что Россия никогда бы не устроила ЧП на «Северных потоках»

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RT
Никто в трубопроводном бизнесе не поверил бы в то, что Россия сама устроила подрыв «Северных потоков». Все понимают, что с её стороны это было бы сущим безумием, заявил в эксклюзивном интервью на канале RT лауреат Пулицеровской премии, автор расследования о подрыве «Северных потоков» Сеймур Херш.
Херш: представители бизнеса убеждены, что Россия никогда бы не устроила ЧП на «Северных потоках»
  • RT

«Но могу вам сейчас сказать: люди в трубопроводном бизнесе, консультанты компаний, работающих с трубопроводами, — я говорил с этими людьми, в особенности с одним из них, — твёрдо убеждены в том, что Россия этого не делала: с её стороны это было бы сущим безумием», — сказал журналист.

Херш также отметил, что президент США Джо Байден решил подорвать «Северные потоки» исключительно из политических соображений, его целью было помешать Германии и Западной Европе открыть трубопровод в случае скорого наступления холодов.

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