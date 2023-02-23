Херш: США подорвали «Северные потоки», чтобы помешать Германии открыть трубопровод из-за холодов

Президент США Джо Байден решил подорвать «Северные потоки» исключительно из политических соображений, его целью было помешать Германии и Западной Европе открыть трубопровод в случае скорого наступления холодов. Об этом рассказал в эксклюзивном интервью в эфире RT лауреат Пулицеровской премии, автор расследования о подрыве «Северных потоков» Сеймур Херш.

«В ходе боевых действий (на Украине. — RT) проку от этого не будет, а целью его [Байдена] было помешать Германии и Западной Европе открыть трубопровод в случае скорого наступления холодов. Власти Германии наложили санкции, остановили [один] трубопровод, но были вправе открыть новый, чего Байден не хотел», — рассказал журналист.

По его словам, к этому и сводилась суть операции: сделать так, чтобы Европа, в частности Западная Европа, продолжила поддерживать НАТО и поставлять оружие Украине, «подпитывая то, что явно является опосредованной войной против России, которую ведут прямо сейчас».

8 февраля Сеймур Херш заявил, что взрывчатку под «Северные потоки» заложили водолазы ВМС США.

В своей статье он написал, что трубопроводы заминировали во время учений НАТО BALTOPS 22 с помощью дистанционно активируемых устройств.