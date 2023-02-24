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Журналист Херш: Байден лжёт и замалчивает правду о «Северных потоках»

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RT
Президент США Джо Байден лжёт, замалчивает правду о том, что подрыв «Северных потоков» произошёл по его распоряжению.
Журналист Херш: Байден лжёт и замалчивает правду о «Северных потоках»
  • RT

Об этом заявил в эксклюзивном интервью на канале RT лауреат Пулицеровской премии, автор расследования о подрыве «Северных потоков» Сеймур Херш.

«Так вот, ситуация здесь такова, что президент лжёт, замалчивает правду о том, что произошло по его распоряжению», — сказал он.

По его мнению, в конце сентября 2022 года было ясно, что вероятность того, что Украина добьётся успехов и «даст отпор России», будет очень мала.

«И она действительно будет очень мала, о чём бы там каждый день ни писали в газетах. Ситуация развивается далеко не лучшим образом. И вот Байден говорит Западной Европе и Германии (особенно Германии): «Мы весьма обеспокоены тем, что вы можете решить не поддерживать нас до конца, потому что вы покупаете газ у России», — отметил автор расследования.

Байден опасался, что Германия отменит санкции и вновь будет закупать газ у России, сказал Херш.

«И тогда он, по сути, сказал Западной Европе: «Мы вам позволим мёрзнуть». В этом году не холодно, но я вам сейчас скажу — по-настоящему тревожит будущая зима», — сказал журналист.

Он также сообщил, что команда, которая разрабатывала план по подрыву «Северных потоков», расстроилась, когда президент США публично заявил, что он знает, как остановить работу трубопроводов.

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