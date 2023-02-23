Херш: создатели плана по подрыву СП расстроились, когда Байден публично заговорил об этом

Команда, которая разрабатывала план по подрыву «Северных потоков», расстроилась, когда президент США Джо Байден публично заявил, что он знает, как остановить работу трубопроводов. Изначально диверсия задумывалась как тайная операция.

Об этом заявил в эксклюзивном интервью на канале RT лауреат Пулицеровской премии, автор расследования о подрыве «Северных потоков» Сеймур Херш.

Он напомнил, что в течение трёх недель после брифинга, на котором Байден был проинформирован о плане, он заговорил об этом публично, как и замгоссекретаря Виктория Нуланд.

«В течение трёх недель [после брифинга], в конце января — начале февраля прошлого года они оба публично заявили: «Мы знаем, что можем его остановить». Президент сказал это на пресс-конференции: «Мы остановим «Северный поток — 1». После этих его слов был вопрос журналиста. Всё это известно, задокументировано и шло в вечерних новостях. Журналист спросил: «Как же вы это сделаете?» [Байден] ответил: «Скажу вам: мы знаем, как это сделать. Мы можем это сделать», — рассказал журналист.

Это расстроило группу, которая разрабатывала план, «поскольку всё задумывалось как тайная операция», подчеркнул он.

«К тому времени, когда они выполнили задачу, сделали всё возможным, установили взрывные устройства, задействовав водолазов ВМС, после чего взрывчатка просто находилась там несколько месяцев», — сказал он.

Херш также рассказал, что Байден решил подорвать «Северные потоки» исключительно из политических соображений, его целью было помешать Германии и Западной Европе открыть трубопровод в случае скорого наступления холодов

8 февраля Сеймур Херш заявил, что взрывчатку под «Северные потоки» заложили водолазы ВМС США.

В своей статье он написал, что трубопроводы заминировали во время учений НАТО BALTOPS 22 с помощью дистанционно активируемых устройств.