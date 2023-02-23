Белый дом: США не видят свидетельств поставок военной помощи России со стороны КНР
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«Подчеркну, что мы до сих пор не видели того, чтобы это происходило», — приводит РИА Новости высказывание Жан-Пьер на брифинге.
По её словам, в то же время США знают о том, что Китай не исключает данной возможности.
Ранее американский госсекретарь Энтони Блинкен заявил, что у администрации президента США Джо Байдена есть информация о том, что Китай рассматривает возможность «содействия России», Вашингтон предупреждает Пекин и призывает не делать этого.