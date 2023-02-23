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Белый дом: США не видят свидетельств поставок военной помощи России со стороны КНР

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У США нет свидетельств поставок России военной помощи со стороны Китая, заявила пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер.
Белый дом: США не видят свидетельств поставок военной помощи России со стороны КНР
  • Gettyimages.ru

«Подчеркну, что мы до сих пор не видели того, чтобы это происходило», — приводит РИА Новости высказывание Жан-Пьер на брифинге.

По её словам, в то же время США знают о том, что Китай не исключает данной возможности.

Ранее американский госсекретарь Энтони Блинкен заявил, что у администрации президента США Джо Байдена есть информация о том, что Китай рассматривает возможность «содействия России», Вашингтон предупреждает Пекин и призывает не делать этого.

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