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Шольц заявил о неразумности использования поставляемого ВСУ оружия для нападения на Россию

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Канцлер Германии Олаф Шольц заявил, что потенциальное использование поставляемого Украине оружия для нападения на территорию России было бы неразумным.
Шольц заявил о неразумности использования поставляемого ВСУ оружия для нападения на Россию
  • AP
  • © Libkos

Он отметил, что действия Берлина являются допустимыми.

«Однако в то же время всегда остаётся правильным быть умным, поэтому было бы не очень разумно, если бы сейчас тот, кто использует оружие, которое мы поставляем, например, совершил бы нападение на российскую территорию», — приводит ТАСС слова Шольца в интервью телеканалу ZDF.

Ранее замминистра иностранных дел Украины, бывший посол в ФРГ Андрей Мельник призвал власти Германии предоставить Киеву все возможные виды вооружений, включая самолёты и баллистические ракеты.

Он также заявил, что Германия могла бы поставить Киеву танков в десять раз больше, чем обещанные 14.

Американский политик-демократ, кандидат на пост губернатора штата Кентукки Джеффри Янг после этого назвал Мельника военным преступником.

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