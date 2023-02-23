Шольц заявил о неразумности использования поставляемого ВСУ оружия для нападения на Россию

Канцлер Германии Олаф Шольц заявил, что потенциальное использование поставляемого Украине оружия для нападения на территорию России было бы неразумным.

Он отметил, что действия Берлина являются допустимыми.

«Однако в то же время всегда остаётся правильным быть умным, поэтому было бы не очень разумно, если бы сейчас тот, кто использует оружие, которое мы поставляем, например, совершил бы нападение на российскую территорию», — приводит ТАСС слова Шольца в интервью телеканалу ZDF.

Ранее замминистра иностранных дел Украины, бывший посол в ФРГ Андрей Мельник призвал власти Германии предоставить Киеву все возможные виды вооружений, включая самолёты и баллистические ракеты.

Он также заявил, что Германия могла бы поставить Киеву танков в десять раз больше, чем обещанные 14.

Американский политик-демократ, кандидат на пост губернатора штата Кентукки Джеффри Янг после этого назвал Мельника военным преступником.