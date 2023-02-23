Шольц заявил о неразумности использования поставляемого ВСУ оружия для нападения на Россию
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Он отметил, что действия Берлина являются допустимыми.
«Однако в то же время всегда остаётся правильным быть умным, поэтому было бы не очень разумно, если бы сейчас тот, кто использует оружие, которое мы поставляем, например, совершил бы нападение на российскую территорию», — приводит ТАСС слова Шольца в интервью телеканалу ZDF.
Ранее замминистра иностранных дел Украины, бывший посол в ФРГ Андрей Мельник призвал власти Германии предоставить Киеву все возможные виды вооружений, включая самолёты и баллистические ракеты.
Он также заявил, что Германия могла бы поставить Киеву танков в десять раз больше, чем обещанные 14.
Американский политик-демократ, кандидат на пост губернатора штата Кентукки Джеффри Янг после этого назвал Мельника военным преступником.