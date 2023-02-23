Узнать больше

TRT Haber: землетрясение магнитудой 5 произошло в турецкой провинции Хатай

Короткая ссылка
Землетрясение магнитудой 5 зарегистрировано в турецкой провинции Хатай, сообщает телеканал TRT Haber.
TRT Haber: землетрясение магнитудой 5 произошло в турецкой провинции Хатай
  • AP
  • © Clodagh Kilcoyne

«Срочные новости: землетрясение магнитудой 5 произошло в районе Дефне в Хатае», — говорится в сообщении канала в Telegram.

Ранее стало известно, что в Турции после землетрясений арестовали уже более 340 человек по обвинению в мародёрстве и нарушении правил строительства.

До этого сейсмолог кандидат физико-математических наук Анна Николаева прокомментировала в беседе с ФБА «Экономика сегодня» ситуацию в Турции.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Дзен
Ранее на эту тему:
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2023 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить