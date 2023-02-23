TRT Haber: землетрясение магнитудой 5 произошло в турецкой провинции Хатай
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«Срочные новости: землетрясение магнитудой 5 произошло в районе Дефне в Хатае», — говорится в сообщении канала в Telegram.
Ранее стало известно, что в Турции после землетрясений арестовали уже более 340 человек по обвинению в мародёрстве и нарушении правил строительства.
До этого сейсмолог кандидат физико-математических наук Анна Николаева прокомментировала в беседе с ФБА «Экономика сегодня» ситуацию в Турции.