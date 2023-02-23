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Нуланд: США не желают наращивать ядерный арсенал и хотят обсудить с Россией ДСНВ

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США не желают наращивать свой ядерный арсенал и не видят таких возможностей у России, заявила замгоссекретаря Виктория Нуланд.
Нуланд: США не желают наращивать ядерный арсенал и хотят обсудить с Россией ДСНВ
  • globallookpress.com
  • © Rod Lamkey - CNP/Consolidated News Photo

Она также заявила, что Вашингтон хотел бы возобновить инспекции в рамках ДСНВ и обсудить с Москвой реализацию этого соглашения. Слова Нуланд приводит РИА Новости.

«Мы хотели бы вернуться к возобновлению обоюдных инспекций и к тому моменту, когда мы сможем возобновить обсуждение реализации данного соглашения», — сказала Нуланд во время дискуссии по вопросам международной повестки на площадке The Washington Post.

Президент США Джо Байден ранее отметил, что по вопросу приостановки участия России в договоре о сокращении стратегических наступательных вооружений можно найти решение.

21 февраля российский лидер Владимир Путин заявил, что Россия приостанавливает своё участие в договоре по сокращению стратегических наступательных вооружений.

Москва не выходит из договора, а именно приостанавливает своё участие, отметил президент.

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