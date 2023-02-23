EURACTIV: Еврокомиссия попросила сотрудников удалить со служебных телефонов TikTok
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По данным брюссельского издания EURACTIV со ссылкой на европейские источники, соответствующее решение был принято на фоне утверждения ЕК мер по кибербезопасности.
В декабре административный комитет палаты представителей американского конгресса предписал членам палаты и её сотрудникам удалить TikTok со своих телефонов. Об этом сообщали в ABC News.
До этого уполномоченный американской Федеральной комиссии связи Брэндан Карр заявил, что власти США должны принять меры для запрета TikTok в стране.