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EURACTIV: Еврокомиссия попросила сотрудников удалить со служебных телефонов TikTok

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Еврокомиссия потребовала от сотрудников удалить приложение китайской соцсети TikTok со служебных телефонов.
EURACTIV: Еврокомиссия попросила сотрудников удалить со служебных телефонов TikTok
  • Gettyimages.ru
  • © RunPhoto

По данным брюссельского издания EURACTIV со ссылкой на европейские источники, соответствующее решение был принято на фоне утверждения ЕК мер по кибербезопасности.

В декабре административный комитет палаты представителей американского конгресса предписал членам палаты и её сотрудникам удалить TikTok со своих телефонов. Об этом сообщали в ABC News.

До этого уполномоченный американской Федеральной комиссии связи Брэндан Карр заявил, что власти США должны принять меры для запрета TikTok в стране.

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