EURACTIV: Еврокомиссия попросила сотрудников удалить со служебных телефонов TikTok

Еврокомиссия потребовала от сотрудников удалить приложение китайской соцсети TikTok со служебных телефонов.

По данным брюссельского издания EURACTIV со ссылкой на европейские источники, соответствующее решение был принято на фоне утверждения ЕК мер по кибербезопасности.

В декабре административный комитет палаты представителей американского конгресса предписал членам палаты и её сотрудникам удалить TikTok со своих телефонов. Об этом сообщали в ABC News.

До этого уполномоченный американской Федеральной комиссии связи Брэндан Карр заявил, что власти США должны принять меры для запрета TikTok в стране.