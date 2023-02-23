Журналист Марр: решение Путина по ДСНВ изменит ближайшее десятилетие

Решение президента России Владимира Путина приостановить участие в договоре о сокращении наступательных вооружений (ДСНВ) изменит баланс сил в мире в ближайшее десятилетие.

Такое мнение выразил в эфире радиостанции LBC журналист Эндрю Марр.

Он отметил, что Россия может вернуться к договорённостям о ядерном вооружении и не будет увеличивать свой ядерный арсенал.

«Но мы находимся только в начале десятилетнего изменения баланса сил в мире», — приводит его слова РИА Новости.

21 февраля Путин заявил, что Россия приостанавливает своё участие в договоре по сокращению стратегических наступательных вооружений.

Москва не выходит из договора, а именно приостанавливает своё участие, отметил президент.

22 февраля Совфед единогласно одобрил закон о приостановке участия России в договоре о стратегических наступательных вооружениях.

Президент США Джо Байден выразил уверенность, что по вопросу приостановки участия России в ДСНВ можно найти решение.

Постпред России при международных организациях в Вене Михаил Ульянов допустил возвращение Москвы к ДСНВ в случае, если США предпримут шаги по деэскалации.