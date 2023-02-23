Журналист Марр: решение Путина по ДСНВ изменит ближайшее десятилетие
- kremlin.ru
Такое мнение выразил в эфире радиостанции LBC журналист Эндрю Марр.
Он отметил, что Россия может вернуться к договорённостям о ядерном вооружении и не будет увеличивать свой ядерный арсенал.
«Но мы находимся только в начале десятилетнего изменения баланса сил в мире», — приводит его слова РИА Новости.
21 февраля Путин заявил, что Россия приостанавливает своё участие в договоре по сокращению стратегических наступательных вооружений.
Москва не выходит из договора, а именно приостанавливает своё участие, отметил президент.
22 февраля Совфед единогласно одобрил закон о приостановке участия России в договоре о стратегических наступательных вооружениях.
Президент США Джо Байден выразил уверенность, что по вопросу приостановки участия России в ДСНВ можно найти решение.
Постпред России при международных организациях в Вене Михаил Ульянов допустил возвращение Москвы к ДСНВ в случае, если США предпримут шаги по деэскалации.