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Генсек ООН назвал тактическое применение ядерного оружия неприемлемым

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Тактическое применение ядерного оружия неприемлемо, заявил Генсек ООН Антониу Гутерреш в ходе специальной сессии ООН по Украине.

По его словам, украинский конфликт способствует региональной нестабильности и подпитывает глобальную напряжённость.

«Между тем мы слышали косвенные угрозы применения ядерного оружия. Совершенно неприемлемо так называемое тактическое применение ядерного оружия», — цитирует РИА Новости Гутерреша.

Ранее официальный представитель Генсека ООН Стефан Дюжаррик заявил об опасности катастрофических последствий из-за лишения мира контроля над ядерным оружием.

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