США не меняют готовность своих ядерных сил в связи с приостановкой участия России в ДСНВ
«Никаких изменений в плане готовности, ничего не меняется с точки зрения обязательств, которые мы должны соблюдать», — приводит РИА Новости слова Сингх на брифинге.
Она назвала решение российской стороны о приостановке участия в ДСНВ «неудачным и безответственным».
21 февраля российский лидер Владимир Путин заявил, что Россия приостанавливает своё участие в договоре по сокращению стратегических наступательных вооружений.
Москва не выходит из договора, а именно приостанавливает своё участие, отметил президент.