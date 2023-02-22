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США не меняют готовность своих ядерных сил в связи с приостановкой участия России в ДСНВ

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США не меняют степень готовности своих ядерных сил после приостановки участия России в ДСНВ, заявила официальный представитель Пентагона Сабрина Сингх.

«Никаких изменений в плане готовности, ничего не меняется с точки зрения обязательств, которые мы должны соблюдать», — приводит РИА Новости слова Сингх на брифинге.

Она назвала решение российской стороны о приостановке участия в ДСНВ «неудачным и безответственным».

21 февраля российский лидер Владимир Путин заявил, что Россия приостанавливает своё участие в договоре по сокращению стратегических наступательных вооружений.

Москва не выходит из договора, а именно приостанавливает своё участие, отметил президент.

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