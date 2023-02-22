Захарова заявила, что Байден решился на визит в Киев только после гарантий безопасности

Президент США Джо Байден решился на визит в Киев только после получения от России гарантий его безопасности, заявила официальный представитель российского МИД Мария Захарова.

«Байден не отважился поехать в Киев, не предупредив Россию и не попросив российскую сторону о соблюдении условий его безопасности», — подчеркнула она.

Байден прибыл в Киев с незапланированным визитом утром 20 февраля.

Глава российской делегации на переговорах в Вене по вопросам военной безопасности и контроля над вооружениями Константин Гаврилов отметил, что Москва предоставила гарантии безопасности для визита президента США Джо Байдена в Киев — в противном случае он бы не состоялся.