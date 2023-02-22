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Экс-советник Пентагона Макгрегор: Польша может стать участником конфликта на Украине

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Бывший советник главы Пентагона полковник армии США в отставке Дуглас Макгрегор заявил, что использование территории Польши, Финляндии, Эстонии, Латвии и Литвы для нанесения ударов по российским целям сделает эти страны участниками конфликта вокруг Украины.
Экс-советник Пентагона Макгрегор: Польша может стать участником конфликта на Украине
  • Gettyimages.ru

«Если мы будем использовать территорию Польши для запуска ракет или других военных целей, то Варшава неизбежно станет участником театра военных действий», — сказал он в интервью каналу Judging Freedom на YouTube.

Макгрегор подчеркнул, что то же самое можно сказать и о Финляндии и странах Прибалтики.

В ноябре заместитель министра обороны Польши Марчин Очепа заявил, что ведомство считает вероятность войны с польским участием «крайне высокой».

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