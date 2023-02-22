Экс-советник Пентагона Макгрегор: Польша может стать участником конфликта на Украине

Бывший советник главы Пентагона полковник армии США в отставке Дуглас Макгрегор заявил, что использование территории Польши, Финляндии, Эстонии, Латвии и Литвы для нанесения ударов по российским целям сделает эти страны участниками конфликта вокруг Украины.

«Если мы будем использовать территорию Польши для запуска ракет или других военных целей, то Варшава неизбежно станет участником театра военных действий», — сказал он в интервью каналу Judging Freedom на YouTube.

Макгрегор подчеркнул, что то же самое можно сказать и о Финляндии и странах Прибалтики.

В ноябре заместитель министра обороны Польши Марчин Очепа заявил, что ведомство считает вероятность войны с польским участием «крайне высокой».