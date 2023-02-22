Экс-советник Пентагона Макгрегор: Польша может стать участником конфликта на Украине
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«Если мы будем использовать территорию Польши для запуска ракет или других военных целей, то Варшава неизбежно станет участником театра военных действий», — сказал он в интервью каналу Judging Freedom на YouTube.
Макгрегор подчеркнул, что то же самое можно сказать и о Финляндии и странах Прибалтики.
В ноябре заместитель министра обороны Польши Марчин Очепа заявил, что ведомство считает вероятность войны с польским участием «крайне высокой».