В Минобороны Польши считают «крайне высокой» вероятность войны с польским участием
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«Какова вероятность войны, в которой мы будем принимать участие? Крайне высокая. Слишком высокая, чтобы мы могли рассматривать этот сценарий исключительно гипотетически», — цитирует его ТАСС.
По его словам, вероятность войны с Североатлантическим альянсом, как и конфликта Китая с США, сейчас очень большая.
«Риск эскалации очень серьёзен», — полагает он.
Ранее бывший офицер ЦРУ Филип Джиральди заявил, что поведение президента Украины Владимира Зеленского после инцидента с падением ракеты в Польше говорит о том, что он намерен втянуть США и НАТО в вооружённый конфликт.