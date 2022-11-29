В Минобороны Польши считают «крайне высокой» вероятность войны с польским участием

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Заместитель министра обороны Польши Марчин Очепа заявил, что ведомство считает вероятность войны с польским участием «крайне высокой».
В Минобороны Польши считают «крайне высокой» вероятность войны с польским участием
  • Gettyimages.ru
  • © Paulius Peleckis

«Какова вероятность войны, в которой мы будем принимать участие? Крайне высокая. Слишком высокая, чтобы мы могли рассматривать этот сценарий исключительно гипотетически», — цитирует его ТАСС.

По его словам, вероятность войны с Североатлантическим альянсом, как и конфликта Китая с США, сейчас очень большая.

«Риск эскалации очень серьёзен», — полагает он.

Ранее бывший офицер ЦРУ Филип Джиральди заявил, что поведение президента Украины Владимира Зеленского после инцидента с падением ракеты в Польше говорит о том, что он намерен втянуть США и НАТО в вооружённый конфликт.

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