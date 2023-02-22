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Минобороны: Россия продолжит соблюдать ограничения СНВ-III по носителям ядерных боезарядов

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Россия будет соблюдать ограничения СНВ-III по количеству носителей ядерных боезарядов, продолжится обмен уведомлений, сообщили в российском Министерстве обороны.
Минобороны: Россия продолжит соблюдать ограничения СНВ-III по носителям ядерных боезарядов
  • РИА Новости

Об этом заявил замначальника главного управления международного военного сотрудничества Минобороны генерал-майор Евгений Ильин.

«Что касается уровней, которые были объявлены Владимиром Владимировичем по количеству носителей ядерных боезарядов, — они также будут соблюдаться… И, соответственно, процесс обмена уведомлений в рамках соглашений 1988 года между Советским Союзом и Соединёнными Штатами Америки также налажен, он существует и будет реализован в полном объёме. С точки зрения выполнения обязательств данного соглашения меры направлены на предотвращение ложных срабатываний, что является важным для поддержания стратегической стабильности», — сказал он, выступая в Госдуме, его слова приводит РИА Новости.

21 февраля российский лидер Владимир Путин заявил, что Россия приостанавливает своё участие в Договоре по сокращению стратегических наступательных вооружений.

Москва не выходит из договора, а именно приостанавливает своё участие, отметил президент.

Госдума уже приняла законопроект президента.

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