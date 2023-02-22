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Путин встретился с Ван И и передал наилучшие пожелания Си Цзиньпину

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Президент России Владимир Путин проводит переговоры с главой канцелярии комиссии по иностранным делам ЦК Компартии КНР Ван И.

«Прежде всего, хотел бы воспользоваться случаем... и в начале беседы передать самые наилучшие пожелания нашему, моему другу председателю КНР, товарищу Си Цзиньпину», — сказал он.

Вместе с этим Путин указал во время беседы с Ван И, что российско-китайские отношения развиваются так, как планировалось.

«Мы достигаем новых рубежей», — отметил российский президент.

Ранее Ван И провёл переговоры с секретарём Совбеза России Николаем Патрушевым и главой МИД России Сергеем Лавровым.

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