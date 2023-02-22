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Медведев: ядерные арсеналы Франции и Британии пора включить в соглашения о балансе оружия

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Ядерные арсеналы Франции и Британии давно пора включить в соглашения о балансе боеголовок и носителей, считает зампред Совбеза России Дмитрий Медведев.
Медведев: ядерные арсеналы Франции и Британии пора включить в соглашения о балансе оружия
  • Gettyimages.ru

Так он прокомментировал приостановление Россией участия в СНВ-III.

«Понаблюдаем и за реакцией других ядерных держав — участников НАТО: Франции и Британии. Их СЯС обычно не включали в баланс ядерных боеголовок и носителей при подготовке соглашений между США и СССР (Россией), а давно пора это сделать», — написал Медведев в Telegram.

21 февраля российский лидер Владимир Путин заявил, что Россия приостанавливает своё участие в Договоре по сокращению стратегических наступательных вооружений.

Москва не выходит из договора, а именно приостанавливает своё участие, отметил президент.

По его словам, прежде чем вернуться к данному вопросу, нужно понять, на что претендуют такие страны НАТО, как Франция и Великобритания.

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