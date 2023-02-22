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В Иране произошло землетрясение магнитудой 5,1

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Землетрясение магнитудой 5,1 произошло на юге Ирана.

Об этом информирует Европейско-средиземноморский сейсмологический центр.

Уточняется, что эпицентр землетрясения пришёлся к северо-западу от города Бендер-Аббас.

Информации о возможных пострадавших или разрушениях не поступало.

Ранее эксперт в области автоматизации и управления техпроцессами Центра компетенций НТИ по направлению «Сенсорика» на базе НИУ МИЭТ Юлия Шевнина в беседе с «Известями» рассказала о главных сложностях в прогнозировании землетрясений.

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