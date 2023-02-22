Конгрессмен Маккол анонсировал проведение специальных слушаний о соперничестве США с КНР

Американский комитет палаты представителей по международным отношениям намерен провести специальные слушания о соперничестве Соединённых Штатов с Китаем, сообщил его руководитель Майкл Маккол.

Как пишет РИА Новости со ссылкой на заявление политика, первое заседание пройдёт на следующей неделе.

Темой слушаний Маккол назвал «борьбу с вызовами, которые представляет для поколений компартия Китая».

Отмечается, что на заседании планируют выступить высокопоставленные чиновники из Госдепартамента, Минфина и других американских ведомств.

Ранее официальный представитель МИД Китая Ван Вэньбинь обратился к США с призывом прекратить распространять дезинформацию о военной помощи России.