Конгрессмен Маккол анонсировал проведение специальных слушаний о соперничестве США с КНР
Как пишет РИА Новости со ссылкой на заявление политика, первое заседание пройдёт на следующей неделе.
Темой слушаний Маккол назвал «борьбу с вызовами, которые представляет для поколений компартия Китая».
Отмечается, что на заседании планируют выступить высокопоставленные чиновники из Госдепартамента, Минфина и других американских ведомств.
Ранее официальный представитель МИД Китая Ван Вэньбинь обратился к США с призывом прекратить распространять дезинформацию о военной помощи России.