Дипломат в ООН: США обеспокоены диверсией на «Северных потоках», но отрицают причастность

Соединённые Штаты обеспокоены диверсией на газопроводах «Северный поток» и «Северный поток — 2», однако отрицают свою причастность к этому, заявил советник американского постпредства при ООН Джон Келли.

Об этом, как пишет РИА Новости, Келли сказал в ходе заседания Совета Безопасности всемирной организации.

«США глубоко обеспокоены диверсией, которая произошла на трубопроводах «Северный поток» и «Северный поток — 2» в сентябре», — подчеркнул дипломат.

Он назвал недопустимым нанесение вреда критически важной инфраструктуре.

«Обвинения в том, что США были вовлечены в этот акт диверсии, полностью ложные», — резюмировал Келли.

При этом постпред России при ООН Василий Небензя подчеркнул, что национальные расследования Германии, Дании и Швеции по взрывам на газопроводах поставили своей целью выгородить США.