Дипломат в ООН: США обеспокоены диверсией на «Северных потоках», но отрицают причастность
Об этом, как пишет РИА Новости, Келли сказал в ходе заседания Совета Безопасности всемирной организации.
«США глубоко обеспокоены диверсией, которая произошла на трубопроводах «Северный поток» и «Северный поток — 2» в сентябре», — подчеркнул дипломат.
Он назвал недопустимым нанесение вреда критически важной инфраструктуре.
«Обвинения в том, что США были вовлечены в этот акт диверсии, полностью ложные», — резюмировал Келли.
При этом постпред России при ООН Василий Небензя подчеркнул, что национальные расследования Германии, Дании и Швеции по взрывам на газопроводах поставили своей целью выгородить США.