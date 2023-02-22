В МИД Венгрии назвали провокатором словацкого министра, который оскорбил Орбана
Ранее, как пишет РИА Новости, глава МИД Словакии в нецензурных выражениях подверг Орбана критике за то, что Будапешт не осуществляет поставку вооружения Украине.
Качер также назвал венгерского премьера «карпатским коллаборантом» Москвы.
«Растислав Качер — провокатор, и к нему следует относиться соответственно», — цитирует Менцера издание PestiSracok.
Он добавил, что венгерская сторона не намерена поддаваться на провокации.
Ранее Орбан заявил, что Венгрия не допустит, чтобы её втянули в украинский конфликт.
Он подчеркнул, что Венгрия хотела бы немедленно добиться прекращения конфликта на Украине, но у неё «нет на это сил».