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В МИД Венгрии назвали провокатором словацкого министра, который оскорбил Орбана

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Госсекретарь МИД Венгрии по двусторонним отношениям Тамаш Менцер назвал провокатором главу внешнеполитического ведомства Словакии Растислава Качера, который нецензурно оскорбил венгерского премьер-министра Виктора Орбана.

Ранее, как пишет РИА Новости, глава МИД Словакии в нецензурных выражениях подверг Орбана критике за то, что Будапешт не осуществляет поставку вооружения Украине.

Качер также назвал венгерского премьера «карпатским коллаборантом» Москвы.

«Растислав Качер — провокатор, и к нему следует относиться соответственно», — цитирует Менцера издание PestiSracok.

Он добавил, что венгерская сторона не намерена поддаваться на провокации.

Ранее Орбан заявил, что Венгрия не допустит, чтобы её втянули в украинский конфликт.

Он подчеркнул, что Венгрия хотела бы немедленно добиться прекращения конфликта на Украине, но у неё «нет на это сил».

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