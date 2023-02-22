Представитель британского постпредства: Лондон осуждает диверсию на «Северных потоках»
Об этом, как пишет РИА Новости, Фиппс сказал в ходе заседания Совета Безопасности всемирной организации.
«Великобритания осуждает акты диверсии, направленные против газопровода «Северный поток», — подчеркнул дипломат.
Он также добавил, что Лондон приветствует проводимое Данией, Швецией и Германией расследование диверсии.
Ранее постпред России при ООН Василий Небензя подчеркнул, что национальные расследования Германии, Дании и Швеции по взрывам на газопроводах поставили своей целью выгородить США.