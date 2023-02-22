Небензя: те, кто стоит за диверсией на «Северных потоках», должны компенсировать ущерб

Постоянный представитель России при ООН Василий Небензя заявил, что те государства, которые стоят за диверсией на газопроводах «Северный поток» и «Северный поток — 2», должны компенсировать ущерб пострадавшим странам.

Об этом дипломат сказал в ходе заседания Совета Безопасности всемирной организации.

Небензя предрёк начало хаоса в мире, если виновные в диверсии на газопроводах не будут найдены, не понесут наказания и не компенсируют ущерб.

«Только тогда у нас с вами есть шанс избежать этого хаоса», — цитирует дипломата РИА Новости.

Ранее Небензя подчеркнул, что национальные расследования Германии, Дании и Швеции по взрывам на газопроводах поставили своей целью выгородить США.