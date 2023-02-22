Небензя: те, кто стоит за диверсией на «Северных потоках», должны компенсировать ущерб
Об этом дипломат сказал в ходе заседания Совета Безопасности всемирной организации.
Небензя предрёк начало хаоса в мире, если виновные в диверсии на газопроводах не будут найдены, не понесут наказания и не компенсируют ущерб.
«Только тогда у нас с вами есть шанс избежать этого хаоса», — цитирует дипломата РИА Новости.
Ранее Небензя подчеркнул, что национальные расследования Германии, Дании и Швеции по взрывам на газопроводах поставили своей целью выгородить США.