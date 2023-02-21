Польша закрыла последний КПП на границе для белорусских грузовиков
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Как указывает РИА Новости, с 21:00 мск белорусские машины могут выехать с грузом в Белоруссию только через Литву или Латвию.
В Польше подчеркнули, что запрет будет действовать, «пока белорусские власти не снимут ограничения для польских перевозчиков».
Через погранпереход Кукурыки — Козловичи теперь будут пропускаться только грузовики, зарегистрированные в Польше, а также в странах Европейского союза, Европейской ассоциации свободной торговли, Европейской экономической зоны и Швейцарии.
Ранее правительство Белоруссии постановило ввести ограничения на въезд на белорусскую территорию польским грузовым автомобилям и тягачам.