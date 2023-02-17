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Белоруссия ограничит въезд на свою территорию польским грузовым автомобилям и тягачам

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Правительство Белоруссии постановило ввести ограничения на въезд на белорусскую территорию польским грузовым автомобилям и тягачам.
Белоруссия ограничит въезд на свою территорию польским грузовым автомобилям и тягачам
  • РИА Новости

Об этом говорится в Telegram кабмина Белоруссии.

«Движение грузовых автомобилей и тягачей, зарегистрированных в Республике Польша, теперь будет осуществляться для совершения грузовых операций или перецепки только через белорусско-польский участок государственной границы Республики Белоруссия», — отмечается в заявлении.

Уточняется, что постановление принято в связи с закрытием польской стороной с 10 февраля 2023 года автодорожного пункта пропуска «Бобровники».

«При этом в целях равномерного распределения транспортных потоков, направляемых из автодорожных пунктов пропуска в специально установленные места для совершения грузовых операций или перецепки, для пунктов пропуска «Козловичи» (белорусско-польский участок), «Привалка» и «Бенякони» (белорусско-литовский участок) такие места дополняются пунктом таможенного оформления «Берестовица-ТЛЦ» и зоной ожидания для въезда в пункт пропуска «Берестовица», — добавили в правительстве.

Ранее президент Белоруссии Александр Лукашенко заявлял, что Минск ответит на закрытие пунктов пропуска на западных границах.

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