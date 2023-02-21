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WSJ: США введут санкции против 200 физлиц и юрлиц из России

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Ожидается, что на этой неделе администрация президента США объявит о новых санкциях против 200 российских физических и юридических лиц.
WSJ: США введут санкции против 200 физлиц и юрлиц из России
  • Gettyimages.ru

Об этом сообщает The Wall Street Journal со ссылкой на источник, знакомый с вопросом.

Уточняется, что соответствующие меры станут только частью ограничений, подготовленных администрацией президента США.

«Новые санкции вводятся по мере того, как Вашингтон и его союзники, особенно в Европе, ищут новые способы лишить Москву доступа к критически важным материалам, направленным на укрепление её оборонного и технологического секторов», — говорится в публикации.

Американский президент США Джо Байден ранее заявил, что Соединённые Штаты и их партнёры объявят на этой неделе о новых санкциях против России.

Глава дипломатии Европейского союза Жозеп Боррель отметил, что десятый пакет антироссийских санкций будет принят к 24 февраля.

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