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Премьер Италии Мелони заявила, что вопрос поставки Киеву боевых самолётов не обсуждается

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Вопрос о поставках боевых самолётов на Украину не обсуждается, заявила премьер Италии Джорджа Мелони.
Премьер Италии Мелони заявила, что вопрос поставки Киеву боевых самолётов не обсуждается
  • Gettyimages.ru

«Когда есть тот, на кого напали, все вооружения являются оборонительными, на нынешний момент поставка самолётов не на повестке», — цитирует её РИА Новости.

Мелони подчеркнула, что соответствующие решения принимаются совместно с международными партнёрами. 

По её словам, на данном этапе Италия сконцентрирована на системах ПВО.

Ранее министр обороны Италии Гуидо Крозетто заявил, что Рим готов наряду с вооружениями предоставить Украине средства защиты от ядерного и биологического оружия.

Также сообщалось, что Франция и Италия решили поставить Киеву новые системы ПВО.

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