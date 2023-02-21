Премьер Италии Мелони заявила, что вопрос поставки Киеву боевых самолётов не обсуждается

Вопрос о поставках боевых самолётов на Украину не обсуждается, заявила премьер Италии Джорджа Мелони.

«Когда есть тот, на кого напали, все вооружения являются оборонительными, на нынешний момент поставка самолётов не на повестке», — цитирует её РИА Новости.

Мелони подчеркнула, что соответствующие решения принимаются совместно с международными партнёрами.

По её словам, на данном этапе Италия сконцентрирована на системах ПВО.

Ранее министр обороны Италии Гуидо Крозетто заявил, что Рим готов наряду с вооружениями предоставить Украине средства защиты от ядерного и биологического оружия.

Также сообщалось, что Франция и Италия решили поставить Киеву новые системы ПВО.