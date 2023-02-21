В ООН заявили о важности продолжения взаимодействия России и США

Официальный представитель Генсека ООН Стефан Дюжаррик заявил о важности продолжения взаимодействия России и США на высоком уровне.

Таким образом он прокомментировал новость о приостановке участия России в ДСНВ-3.

«Что мы знаем, так это то, что жизненно важно, чтобы взаимодействие на высоком уровне между двумя наиболее могущественными ядерными державами мира продолжалось», — цитирует его РИА Новости.

21 февраля российский лидер Владимир Путин заявил, что Россия приостанавливает своё участие в договоре о сокращении стратегических наступательных вооружений.

Москва не выходит из договора, а именно приостанавливает своё участие, отметил президент.