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Макфол выразил разочарование решением России приостановить участие в ДСНВ

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Экс-посол США в России Майкл Макфол выразил разочарование решением Москвы о приостановке участия в договоре о сокращении стратегических наступательных вооружений (ДСНВ).
Макфол выразил разочарование решением России приостановить участие в ДСНВ
  • РИА Новости

«Как тот, кто помогал договариваться об СНВ-3, я разочарован сегодняшним решением Путина отказаться от него. США, Россия и мир будут в худшем положении без него», — написал он в Twitter.

21 февраля российский лидер Владимир Путин заявил, что Россия приостанавливает своё участие в договоре по сокращению стратегических наступательных вооружений.

Москва не выходит из договора, а именно приостанавливает своё участие, отметил президент.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что Россия хочет убедиться в соблюдении ядерного паритета.

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