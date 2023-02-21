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Байден заявил, что США примут у себя саммит НАТО в 2024 году

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США примут у себя саммит НАТО в 2024 году, заявил американский президент Джо Байден.
Байден заявил, что США примут у себя саммит НАТО в 2024 году
  • Gettyimages.ru

«В следующем году я приму каждого члена НАТО на нашем саммите в Соединённых Штатах, чтобы отпраздновать 75-ю годовщину сильнейшего оборонного альянса в мировой истории», — сказал он.

Байден добавил, что США остались привержены Пятой статье Устава альянса, согласно которой атака на одного из членов НАТО — это атака на всех.

Ранее американский лидер назвал спецоперацию на Украине испытанием для НАТО, Европы и Соединённых Штатов.

При этом он добавил, что США и Европа якобы не стремятся к уничтожению России.

В свою очередь, российский президент Владимир Путин заявил, что западные страны очень умело подносили фитиль к распаду России.

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