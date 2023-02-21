В МИД Франции выразили сожаление на фоне решения России о приостановке участия в ДСНВ

В МИД Франции выразили сожаление в связи с решением России о приостановке участия в Договоре о сокращении стратегических наступательных вооружений (ДСНВ).

«Франция сожалеет о сделанном сегодня президентом Путиным заявлении о приостановке участия России в Новом договоре о СНВ», — говорится в сообщении ведомства.

Во Франции также напомнили, что ДСНВ является важным инструментом международной архитектуры безопасности и призвали Россию как можно скорее «отменить своё заявление о приостановке».

21 февраля российский лидер Владимир Путин заявил, что Россия приостанавливает своё участие в договоре по сокращению стратегических наступательных вооружений.

Москва не выходит из договора, а именно приостанавливает своё участие, отметил президент.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что Россия хочет убедиться в соблюдении ядерного паритета.