WSJ: Си Цзиньпин готовится посетить Россию для встречи с Путиным

Китайский лидер Си Цзиньпин может в ближайшие месяцы посетить Россию для встречи с президентом Владимиром Путиным, пишет The Wall Street Journal со ссылкой на источники.

«Китайский лидер Си Цзиньпин готовится посетить Москву для встречи на высшем уровне с президентом России в ближайшие месяцы», — пишет газета.

По информации собеседников издания, Пекин желает более активно играть свою роль в прекращении конфликта на Украине.

В статье утверждается, что встреча китайского лидера с российским коллегой «придаст импульс многосторонним мирным переговорам».

Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что российский лидер Владимир Путин может встретиться с главой канцелярии комиссии по иностранным делам ЦК Компартии КНР Ван И.