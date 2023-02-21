WSJ: Си Цзиньпин готовится посетить Россию для встречи с Путиным
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«Китайский лидер Си Цзиньпин готовится посетить Москву для встречи на высшем уровне с президентом России в ближайшие месяцы», — пишет газета.
По информации собеседников издания, Пекин желает более активно играть свою роль в прекращении конфликта на Украине.
В статье утверждается, что встреча китайского лидера с российским коллегой «придаст импульс многосторонним мирным переговорам».
Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что российский лидер Владимир Путин может встретиться с главой канцелярии комиссии по иностранным делам ЦК Компартии КНР Ван И.