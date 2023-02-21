Узнать больше

WSJ: Си Цзиньпин готовится посетить Россию для встречи с Путиным

Короткая ссылка
Китайский лидер Си Цзиньпин может в ближайшие месяцы посетить Россию для встречи с президентом Владимиром Путиным, пишет The Wall Street Journal со ссылкой на источники.
WSJ: Си Цзиньпин готовится посетить Россию для встречи с Путиным
  • Gettyimages.ru

«Китайский лидер Си Цзиньпин готовится посетить Москву для встречи на высшем уровне с президентом России в ближайшие месяцы», — пишет газета.

По информации собеседников издания, Пекин желает более активно играть свою роль в прекращении конфликта на Украине.

В статье утверждается, что встреча китайского лидера с российским коллегой «придаст импульс многосторонним мирным переговорам».

Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что российский лидер Владимир Путин может встретиться с главой канцелярии комиссии по иностранным делам ЦК Компартии КНР Ван И.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Дзен
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2023 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить