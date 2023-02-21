В Совбезе США заявили о готовности встретиться с коллегами из России для обсуждения ДСНВ

Представители США готовы встретиться с коллегами из России для обсуждения темы ДСНВ и стратегической стабильности, заявили в американском Совете национальной безопасности.

«Мы готовы встретиться с Россией для обсуждения договора и темы ядерной стабильности, подтверждением чего является наша недавняя встреча с участием пяти ядерных держав, посвящённая снижению рисков. Как мы говорили ранее, независимо от того, что происходит в мире, Соединённые Штаты готовы работать по тематике жизненно важных мер контроля над вооружениями», — сказал CNN представитель СНБ.

21 февраля российский лидер Владимир Путин заявил, что Россия приостанавливает своё участие в договоре по сокращению стратегических наступательных вооружений.

Москва не выходит из договора, а именно приостанавливает своё участие, отметил президент.

Госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что Вашингтон по-прежнему готов в любое время говорить с Москвой об ограничении вооружений.