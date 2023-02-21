Путин: в результате развязанных США войн с 2001 года погибло почти 900 тысяч человек

В результате войн, которые развязали США с 2001 года, погибло почти 900 тыс. человек, более 38 млн стали беженцами, заявил президент России Владимир Путин. Никто в мире этого не забыл и не забудет, отметил он.