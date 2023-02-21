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В МИД Италии назвали практически невозможной задачей отправку боевых самолётов на Украину

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Отправка итальянских боевых самолётов на Украину является практически невозможной задачей. Об этом заявил вице-премьер и глава МИД Италии Антонио Таяни.
В МИД Италии назвали практически невозможной задачей отправку боевых самолётов на Украину
  • РИА Новости

Он подчеркнул, что Риму придётся координировать свои действия с союзниками, так как нет смысла отправлять на Украину разные модели самолётов.

«Короче говоря, мне кажется практически невозможной отправка итальянских истребителей», — приводит РИА Новости слова Таяни в интервью газете La Stampa.

Ранее в правительстве Италии допустили, что Рим в будущем может передать Киеву ракеты дальнего радиуса действия.

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