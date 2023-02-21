Перед землетрясением в Турции и Сирии в небе появилась голубая вспышка
Как передаёт РИА Новости, вслед за ней начались подземные толчки.
Данное явление увидели жители сирийской Латакии и приграничных районов Турции, сказано в материале.
Директор высшего института сейсмических исследований при университете Дамаска Хала Хасан сообщила радиостанции Sham FM, что этому явлению нет объяснений, но перед подземными толчками происходит изменение электрического и магнитного полей атмосферы.
Ранее европейские сейсмологи сообщили, что на границе Сирии и Турции произошло землетрясение магнитудой 6,3.
Кроме того, телеканал «Аль-Хадас» сообщил, что в подконтрольных оппозиции районах Сирии при землетрясении пострадали 175 человек.