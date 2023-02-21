Перед землетрясением в Турции и Сирии в небе появилась голубая вспышка

Перед землетрясением на границе Турции и Сирии появилась голубая вспышка.

Как передаёт РИА Новости, вслед за ней начались подземные толчки.

Данное явление увидели жители сирийской Латакии и приграничных районов Турции, сказано в материале.

Директор высшего института сейсмических исследований при университете Дамаска Хала Хасан сообщила радиостанции Sham FM, что этому явлению нет объяснений, но перед подземными толчками происходит изменение электрического и магнитного полей атмосферы.

Ранее европейские сейсмологи сообщили, что на границе Сирии и Турции произошло землетрясение магнитудой 6,3.

Кроме того, телеканал «Аль-Хадас» сообщил, что в подконтрольных оппозиции районах Сирии при землетрясении пострадали 175 человек.