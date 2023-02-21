Узнать больше

В подконтрольных оппозиции районах Сирии при землетрясении пострадали 175 человек

Короткая ссылка
Сильные толчки, вызванные землетрясением на территории соседней Турции, привели к обрушению домов в Джиндерисе на севере Сирии, который контролируют вооружённые формирования оппозиции.

Как информирует телеканал «Аль-Хадас», в этом городе и его окрестностях пострадали не менее 175 человек.

Отмечается, что большинство из пострадавших получили травмы, прыгая из окон, с крыш и балконов зданий.

В материале также сказано, что из-за землетрясения в Джиндерисе было разрушено 80% жилого фонда, а число погибших превысило 3,5 тысяч, передаёт сообщение ТАСС.

Ранее стало известно, что пять человек погибли в нескольких городах Сирии во время землетрясения.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Добавьте RT в список ваших источников
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2023 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить