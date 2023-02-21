В подконтрольных оппозиции районах Сирии при землетрясении пострадали 175 человек
Как информирует телеканал «Аль-Хадас», в этом городе и его окрестностях пострадали не менее 175 человек.
Отмечается, что большинство из пострадавших получили травмы, прыгая из окон, с крыш и балконов зданий.
В материале также сказано, что из-за землетрясения в Джиндерисе было разрушено 80% жилого фонда, а число погибших превысило 3,5 тысяч, передаёт сообщение ТАСС.
Ранее стало известно, что пять человек погибли в нескольких городах Сирии во время землетрясения.