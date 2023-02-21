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Пять человек погибли в Сирии в результате землетрясения

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Пять человек погибли в нескольких городах Сирии во время землетрясения.

Как информирует телеканал «Аль-Арабия», четыре человека погибли в результате паники и давки, которые возникли при подземных толчках в городах Алеппо и Тартус.

Ещё одна женщина погибла в городе Латакия, расположенном на побережье Средиземного моря, передаёт Sky News Arabia.

Об этом пишет РИА Новости.

Ранее европейские сейсмологи сообщили, что на границе Сирии и Турции произошло землетрясение магнитудой 6,3.

Кроме того, глава МВД Турции Сулейман Сойлу заявил, что по меньшей мере три человека погибли, 213 госпитализированы после новых землетрясений в турецкой провинции Хатай.

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