Bloomberg: план Китая по Украине предусматривает прекращение огня и поставок оружия Киеву

План Китая по урегулированию ситуации на Украине включает в себя призыв к прекращению огня и остановке поставок оружия Киеву, пишет Bloomberg со ссылкой на источники.

«Европейские официальные лица, ознакомившиеся с документом и пожелавшие остаться неназванными, заявили, что, как ожидается, в план будут включены призывы к прекращению огня и прекращению поставок оружия Украине», — пишет агентство.

Как подчёркивается, план «вызвал скептицизм в США и Европе».

Вице-президент США Камала Харрис ранее заявила, что Вашингтон обеспокоен улучшением отношений между Китаем и Россией после начала спецоперации на Украине.

Министр иностранных дел России Сергей Лавров утверждал, что Москва и Пекин работают над упрочением стратегического партнёрства.