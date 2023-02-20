Bloomberg: план Китая по Украине предусматривает прекращение огня и поставок оружия Киеву
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«Европейские официальные лица, ознакомившиеся с документом и пожелавшие остаться неназванными, заявили, что, как ожидается, в план будут включены призывы к прекращению огня и прекращению поставок оружия Украине», — пишет агентство.
Как подчёркивается, план «вызвал скептицизм в США и Европе».
Вице-президент США Камала Харрис ранее заявила, что Вашингтон обеспокоен улучшением отношений между Китаем и Россией после начала спецоперации на Украине.
Министр иностранных дел России Сергей Лавров утверждал, что Москва и Пекин работают над упрочением стратегического партнёрства.