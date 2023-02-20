Захарова: миссия ЕС в Армении направлена на выдавливание России из региона
- РИА Новости
При этом ЕС игнорирует публично высказанные негативные оценки этой инициативы со стороны Баку, подчеркнуло министерство.
«Опыт участия Евросоюза в урегулировании различных региональных конфликтов весьма неоднозначен. Вряд ли в Брюсселе могут похвастаться успехами в этой области», — сказала представитель МИД Мария Захарова.
Она напомнила о посреднических усилиях Евросоюза в сербском крае Косово.
Ключевым фактором стабильности и безопасности в регионе остаётся комплекс договорённостей лидеров России, Азербайджана и Армении, отметила Захарова.
20 февраля Евросоюз запустил работу гражданской миссии в Армении, которая должна способствовать урегулированию ситуации с Азербайджаном.