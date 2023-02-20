Захарова: миссия ЕС в Армении направлена на выдавливание России из региона

Мониторинговая миссия Евросоюза в приграничных районах Армении направлена на то, чтобы закрепиться в республике, выдавить Россию из региона и ослабить её историческую роль как главного гаранта безопасности, сообщили в российском МИД.

При этом ЕС игнорирует публично высказанные негативные оценки этой инициативы со стороны Баку, подчеркнуло министерство.

«Опыт участия Евросоюза в урегулировании различных региональных конфликтов весьма неоднозначен. Вряд ли в Брюсселе могут похвастаться успехами в этой области», — сказала представитель МИД Мария Захарова.

Она напомнила о посреднических усилиях Евросоюза в сербском крае Косово.

Ключевым фактором стабильности и безопасности в регионе остаётся комплекс договорённостей лидеров России, Азербайджана и Армении, отметила Захарова.

20 февраля Евросоюз запустил работу гражданской миссии в Армении, которая должна способствовать урегулированию ситуации с Азербайджаном.