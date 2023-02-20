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Евросоюз запустил работу гражданской миссии в Армении

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Евросоюз запустил работу гражданской миссии в Армении, которая должна способствовать урегулированию ситуации с Азербайджаном.
Евросоюз запустил работу гражданской миссии в Армении
  • AP
  • © Virginia Mayo

«Евросоюз сегодня запускает гражданскую миссию ЕС в Армении (миссия ЕС в Армении) в рамках общей политики безопасности и обороны», — цитирует ТАСС заявление Совета ЕС, заседание которого проходит в Брюсселе.

23 января министры иностранных дел Евросоюза одобрили создание гражданской миссии в Армении по содействию нормализации ситуации в Закавказье и отношений между Ереваном и Баку.

Мандат миссии составит два года. Штаб планируют разместить в Армении.

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