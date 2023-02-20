Евросоюз запустил работу гражданской миссии в Армении, которая должна способствовать урегулированию ситуации с Азербайджаном.

«Евросоюз сегодня запускает гражданскую миссию ЕС в Армении (миссия ЕС в Армении) в рамках общей политики безопасности и обороны», — цитирует ТАСС заявление Совета ЕС, заседание которого проходит в Брюсселе.

23 января министры иностранных дел Евросоюза одобрили создание гражданской миссии в Армении по содействию нормализации ситуации в Закавказье и отношений между Ереваном и Баку.

Мандат миссии составит два года. Штаб планируют разместить в Армении.